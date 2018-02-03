В Москве поезд снес голову пассажирке метро, когда она наклонилась за сумкой

Обычная неловкость стоила жизни 57‑летней пассажирке метро: москвичку сшибло прибывающим поездом, когда она наклонилась, что поднять упавшую сумку, пишет "МК".

Как стало известно «МК», жительница Белозерской улицы Тамара Бахметьева утром в четверг ехала на работу по своему обычному маршруту — от станции метро «Бибирево» до «Улицы 1905 года». Недавно она уволилась из строительной организации с должности кадровика и устроилась бухгалтером в ЧОП.

Трагедия случилась на «Пушкинской», где женщина сделала пересадку с серой ветки на фиолетовую. Москвичка уронила сумку, стоя на платформе, и стала наклоняться, чтобы поднять ее. В этот момент из тоннеля выехал состав.

По словам очевидцев, первый вагон уже проехал мимо пассажирки, но скорость поезда все равно была большой; женщина задела его головой. Ее отбросило на платформу. От полученной травмы Бахметьева скончалась на месте. У женщины остались двое взрослых сыновей-близнецов и супруг.

Фото: соцсети