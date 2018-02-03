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В США учительница наступала ногой на лежащих учеников, поясняя суть рабства

3 февраля 2018, 07:52

Учительницу отстранили от занятий на несколько дней, но в четверг она вернулась к исполнению своих обязанностей.

В Нью-Йорке разгорелся скандал после того, как учительница во время "урока рабства" прибегла с целью наглядного пояснения сути этого исторического явления к шокирующему, на взгляд критиков, приему, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе 118 округа Бронкс. Патрисия Каммингс в ряде седьмых классов, рассказывая о работорговле, просила некоторых чернокожих учеников лечь на пол, после чего наступала на одного из них ногой.

"Она выбрала трех чернокожих детей, — рассказал один из мальчиков, — и попросила их лечь на пол перед классом. Она сказала: видите, каково это — быть рабом?" После этого учительница, по словам ученика, поинтересовалась у лежащей девочки о ее ощущениях. После того как та съязвила, что чувствует себя замечательно, женщина поставила ей на спину свою ногу и повторила вопрос: "Каково это? Смотри, каково это — чувствовать себя рабом?".

Как отмечается, дети и взрослые пришли в ужас от работы Каммингс, посчитав, что ей самой нужно усвоить урок — что такое расизм. Учительницу отстранили от занятий на несколько дней, но в четверг она вернулась к исполнению своих обязанностей. Однако когда издание связалось с департаментом образования города, учительнице вновь запретили работать с детьми. Представительница ведомства заявила, что такому поведению нет места в школе и обществе. В настоящее время идет расследование инцидента.

Сама учительница, а также директор школы от комментариев отказались.

Сообщается, что Каммингс работает в школах города с 2016 года, а также является тренером по чирлидингу. Ее годовой оклад составляет почти 69 тысяч долларов. Уточняется, что она белая.

По данным издания, в той школе всего лишь три процента белых учеников, 81 процент — чернокожие и латиноамериканцы.

Фото: © Fotolia / leekris


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