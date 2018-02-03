Челябинский бизнесмен осужден на 8,5 лет за похищение конкурента в Казахстане

В Челябинске главу организованной преступной группы признали виновным в похищении предпринимателя из Казахстана. Похищенного бизнесмена преступники вывезли в лес и убили, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Челябинского областного суда.

"Челябинский областной суд огласил приговор Андрею Ковешникову, 1975 года рождения. Он признан виновным в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, организованной группой, а также в незаконном хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Ковешников является гражданином РФ, имеет высшее образование, холост, работал директором в коммерческой организации, ранее не судим", - говорится на сайте.

Суд установил, что в 2013 году в городе Рудный Республики Казахстан Ковешников организовал похищение знакомого бизнесмена, к которому испытывал личную неприязнь. Для этого он создал организованную группу, члены которой, выполняя все его указания, сначала длительное время следили за потерпевшим, тогда же приобрели маски, перчатки, форму сотрудников правоохранительных органов с нашивками «спецназ», а затем, 3 декабря 2013 года, похитили бизнесмена. Участники группы напали на потерпевшего возле его дома, насильно затащили в свой автомобиль и отвезли в лес, где лишили жизни.

Органами предварительного следствия Ковешников также обвинялся в организации убийства похищенного бизнесмена, однако в суде эта версия не была доказана, а Ковешников оправдан в этой части.

Помимо прочего, Ковешников незаконно хранил в своем офисе огнестрельное оружие и боеприпасы. Один из пистолетов он передал участнику созданной им группы.

В 2014 году Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области Республики Казахстан вынес обвинительные приговоры трем другим участникам этих же преступлений. В настоящее время еще один соучастник объявлен в розыск, остальные не установлены. Ковешников же был объявлен в международный розыск, задержан на территории Челябинской области, и поскольку он является гражданином РФ и не может быть выдан Республике Казахстан, дело в отношении него расследовалось и рассматривалось правоохранительными и судебными органами РФ.

В судебном заседании подсудимый свою вину отрицал, от дачи показаний отказался.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей.

Суд назначил Ковешникову наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Фото: Алау-ТВ