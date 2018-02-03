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В Карагандинской области число заболевших гепатитом «А» достигло 63 человек

3 февраля 2018, 09:07

Эпидемиологи активность вируса этой зимой связывают с годичной цикличностью.

В Карагандинской области число заболевших гепатитом «А» достигло 63 человек. Новые случаи выявляют практически каждый день, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Эпидемиологи активность вируса этой зимой связывают с годичной цикличностью. И чтобы предотвратить дальнейшее распространение, сегодня они отправились на рынок. Оттуда овощи развозятся по всему городу.

– Мы пойдем на рынки, когда у нас будет связь с продуктами. Если будет для этого основание или будет какое-то обращение, тогда да. Если будет какое-то поручение, скажем, вышестоящих органов, - заявила представитель Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Гульмира Кузембаева.

С начала года заболевшие вирусным гепатитом «А» зарегистрированы в 6 областях Казахстана. В Карагандинской области вспышка заболевания началась в одной из школ. Как позже потом сообщили врачи, из-за домашнего напитка, который школьники пили из одной бутылки. Потом несколько случаев зарегистрировали и в Темиртау. На сегодня лабораторно подтверждены 63 случая заражения. Продавцы на рынке уверены, что их товар в этом не виноват.

– Овощи в земле растут. Плюс доставка. Пока он попадет до самого потребителя – там его хоть как! В чистоте идеальной не будет содержаться. Стерильным он не будет, - сказал санитарный инспектор ТД «Шыгыс» Сергей Шульц.

Накануне Минздрав Казахстана заключил соглашение с ПРООН о закупе инновационных эффективных препаратов для лечения вирусных гепатитов на сумму около 1,5 миллиардов тенге. Их будут предоставлять заболевшим казахстанцам бесплатно.

Фото: 24 Канал


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