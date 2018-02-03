В Уральске многодетной семье не хватает денег на питание детям

В двух комнатках общей площадью не более 9 квадратов ютятся шестеро детей и их родители.

В Уральске семья, в которой шестеро ребятишек, остро нуждается в продуктах питания. Как говорит сама мама, у нее нет денег, чтобы покупать своим годовалым близнецам молоко, передает Zakon.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

По данным портала, многодетное семейство живет в дачном товариществе – 3-я дачная, на съёмной даче. В двух комнатках общей площадью не более 9 квадратов ютятся шестеро детей и их родители.

«Я сама — детдомовская, из «Жас даурена», помочь мне некому. Муж старше меня — Саше 53 года. И у него родителей нет, умерли. Свой дом он оставил первой семье. А дачу, где мы сейчас живем, нам дали пожить наши знакомые, очень хорошие люди. Летом мы собираем ягоды, ловим рыбу — всё это продаём. И сводим концы с концами. А сейчас зима, мужа отпустили с работы за свой счет (Александр трудится в ТОО «ЖайыкГидроГеология»). И мы сидим только на детских пособиях» — рассказала многодетная мама Екатерина Скворцова.

Самой старшей из детей – Карине — 5 лет, Елизару – 4 года, Лиане – 3 года, Толику – 2, а малышам-близнецам Захару и Коле в феврале исполнится по годику.

«Нам нужно продержаться зиму, а весной муж выйдет на работу, будет полегче. На близнецов я получаю 42 тысячи и еще 8 тысяч – на остальных детей. Они у меня часто болеют, на лекарства уходит очень много денег. На памперсы, молоко денег не хватает. Про молочную смесь для своих младших детей я даже не говорю – она очень дорогая. В поликлинике нам её два месяца уже не дают — нет рецептов, а сами мы ее купить не можем», — объясняет Катя свою трудную жизненную ситуацию.

Катя признается, что ее дети не видят лакомств – фруктов, конфет, у ее малышей практически нет игрушек – на это у них нет денег.

«Волонтеры, когда узнали о нас, привезли детям кучу одежды, но, чтобы пережить зиму, нам нужны не вещи, а продукты. Еще я хотела бы попросить: если у кого-то есть раздвижной диван, который не нужен, отдать его нам. Дети уже описали весь матрац, он не сохнет, пахнет ужасно», говорит многодетная мама.

Катя откровенно говорит, что уже забыла, когда покупала себе одежду – деньги она тратит исключительно на детей. У молодой мамы 44 размер одежды и 37 размер обуви, и ей остро необходимы вещи и обувь.

Благотворительный фонд «Жулдыз» объявляет акцию по сбору материальной помощи для многодетной семьи Екатерины Скворцовой.

Если у вас есть возможность оказать детишкам помощь — купить продукты, молочную смесь Nestle Нестожен (Nestogen), фрукты, памперсы — звоните менеджеру благотворительного фонда «Жулдыз» Данаре Идрисовой по тел. 8702 723 45 11.

Фото: uralskweek.kz