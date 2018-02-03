За прохладные батареи в квартирах темиртаусцев оштрафовано руководство ТЭЦ-2

За то, что жители Темиртау более двух с половиной месяцев не были обеспечены теплоснабжением на должном уровне, услугодатель оштрафован судом, передает МИА «Казинформ».

Интересы потребителей защитил аким Темиртау Галым Ашимов. Получая многочисленные жалобы от населения, Галым Ашимов написал письмо в департамент Комитета атомного и энергетического надзора, указав на имеющиеся недочеты в процессе теплоснабжения города металлургов.

Была проведена проверка, в ходе которой инспекторы выявили факт недогрева сетевой воды в длительный период времени - с начала октября до 21 декабря.

Был составлен административный материал с дальнейшей передачей в суд. Компанию наказали на 200 месячных расчетных показателей.

Между тем, факты недогрева продолжают иметь место. С утра 22 января недогрев составил порядка десяти градусов из-за ремонтных работ котлоагрегата №2 на ТЭЦ-2. Температурный режим был восстановлен в течение суток.

Фото: inform.kz