Землетрясение произошло в 148 км от Алматы
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
В 09 час 44 мин 02 сек произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 148 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
«Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.57° с.ш. 75.32° в.д. Глубина 10 км», - говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: aa.com.tr
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.