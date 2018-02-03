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Землетрясение произошло в 148 км от Алматы

3 февраля 2018, 10:28

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

В 09 час 44 мин 02 сек произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 148 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

«Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.57° с.ш. 75.32° в.д. Глубина 10 км», - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: aa.com.tr


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