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В Алматы более двух тысяч рабочих участвуют в уборке снега

3 февраля 2018, 10:42

На снегоуборочные работы привлечено 608 единиц спецтехники и 2145 дорожных рабочих.

С 06:30 часов утра 03 февраля 2018 года в городе Алматы началось выпадение снега, которое прогнозируется до воскресенья 04 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

В целях предупреждения гололедных явлений коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, а также сгребание снега с проезжей части дорог, тротуаров.

На снегоуборочные работы привлечено 608 единиц спецтехники и 2145 дорожных рабочих.

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта в рабочие дни, будет организован массовый вывоз снега с проезжей части дорог в субботу и воскресенье.

В этой связи, акимат города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время.

Отметим, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

По данным Казгидромета обильного выпадения снега на следующей неделе не ожидается.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Фото: Locman.kz


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