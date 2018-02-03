В Алматы более двух тысяч рабочих участвуют в уборке снега
На снегоуборочные работы привлечено 608 единиц спецтехники и 2145 дорожных рабочих.
С 06:30 часов утра 03 февраля 2018 года в городе Алматы началось выпадение снега, которое прогнозируется до воскресенья 04 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
В целях предупреждения гололедных явлений коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, а также сгребание снега с проезжей части дорог, тротуаров.
На снегоуборочные работы привлечено 608 единиц спецтехники и 2145 дорожных рабочих.
Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта в рабочие дни, будет организован массовый вывоз снега с проезжей части дорог в субботу и воскресенье.
В этой связи, акимат города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время.
Отметим, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.
По данным Казгидромета обильного выпадения снега на следующей неделе не ожидается.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Фото: Locman.kz
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