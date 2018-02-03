Северокорейское судно подало сигнал бедствия у Владивостока

Оно возит в Северную Корею из Приморья муку, соевое масло, рис, пшеницу.

Теплоход из КНДР подал сигнал бедствия в водах Владивостока. У грузового судна закончилось топливо, сообщил РИА Новости директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong «РосКор» Владимир Баранов.

«Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже сутки с половиной оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа», — рассказал он.

По словам Баранова, капитан накануне послал аварийную радиограмму, но на нее никто не ответил.

Сейчас судно стоит в районе бухты Тихой у Владивостока. Оно возит в Северную Корею из Приморья муку, соевое масло, рис, пшеницу. Баранов отметил, что к теплоходу направились пограничники, но они пока не могут подойти из-за льда.

Фото: Сергей Орлов / РИА Новости