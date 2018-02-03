В Астане на уловку мошенников попались несколько ресторанов и отелей

Управление криминальной полиции ДВД Астаны разыскивает мошенников, которым с помощью телефонных переговоров удалось обмануть несколько отелей и ресторанов в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили полицейские, аферисты, связавшись с администрацией ресторанов, заказывали крупные банкеты на выезд. При заказе спиртного злоумышленники специально заказывали редкие и дорогие спиртные напитки, которых, как правило, не оказывалось в ассортименте, после чего они просили его докупить. Перед доставкой заказа администратору ресторана поступало сообщение от мнимого «заказчика», что спиртное он приобрел. Играя на доверии, мошенники предлагали перечислить денежные средства, затраченные ими на элитное спиртное, обещая в дальнейшем произвести полную оплату за банкет. Потерпевшие, не подозревая подвоха и доверяя незнакомцам, перечисляли деньги на Киви кошелек.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителей. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Департамент внутренних дел города Астана просит жителей города быть бдительными и не попадаться на уловки телефонных аферистов.

Если вы обладаете какой-либо информацией просим обратиться в ДВД г.Астаны (ул. Бейбитшилик 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-48, 71-60-69, 71-60-10, или на 102.