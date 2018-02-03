Денис Тен прилетел в Корею для участия в Олимпийских играх

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен прилетел сегодня утром в аэропорт Инчхон для участия в следующих Олимпийских играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Казахстана.

«Сегодня утром в Международный аэропорт Инчхона прилетел и наш Денис Тен. В олимпийскую деревню казахстанский фигурист заедет только 11 февраля», - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что 1 апреля Денис занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. 10 августа, в преддверии ледового шоу в Корее, произошел инцидент, в результате которого спортсмен разорвал голеностоп. Из 4 наиболее важных связок сустава 2 были критически повреждены. Между тем, Денис во время реабилитации заявил, что готов выступить на Играх.

Фото: inform.kz