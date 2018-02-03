Жумагалиев о развитии технологий: Казахстан точно не будет стоять в стороне

Всем странам сейчас необходим человеческий капитал, умные люди, которые смогут продвигать цифровизацию. Это люди, которые ощущают те перемены, которые имеют место в нашем меняющемся мире. Об этом на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» сказал заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев, передает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан точно не будет стоять в стороне в этом развитии.

«Мы будет менять наше образование. В начальных классах уже с текущего учебного года будет запущена новая дисциплина по информационной грамотности, уроки программирования и робототехники. Мы планируем прививать детям возможность спокойно на «ты» общаться с технологическими новинками и программированием. Ученикам же старших классов необходимо получать знания по предпринимательству. Чтобы они имели возможность и имели понимание, как делать бизнес, продвигать какое-то производство. Эта программа уже утверждена. В вузах тоже собираемся внедрять IT навыки для всех специальностей, будь то бухгалтерия, экономика или журналистика. Будем усиливать качество образования IT-специалистов через привлечение международных экспертов и опыта зарубежных вузов», - сказал он.

Второе важное направление, отметил Жумагалиев, это цифровое государство.

«Казахстан на сегодня стоит на 33 месте по развитию электронного правительства. Многие услуги автоматизированы. У нас не вызывает проблем в течение 2-3 минут получить некоторые виды справок. Но, конечно, есть еще простор для движения, есть куда развиваться. Мы точно будем ускорять эту работу. Планируется автоматизировать до 80% всех госуслуг. Также хотим задействовать систему блокчейн и элементы искусственного интеллекта», - уточнил он.

Заместитель премьер-министра Казахстана добавил, что Казахстану необходима и соответствующая инфраструктура.

«Необходимо обеспечить широкополосным интернетом не только города страны, но и сельскую местность. Нужно исключить цифровое неравенство. Там, где мы не сможем дойти волокном или 4G, будем охватывать спутником», - сообщил он.

Жумагалиев также добавил, что в Астане создается специальная среда - Астана Хаб.

«Для участников Астана Хаб будут созданы максимально комфортные условия: бесплатный офис, проживание, на территории будет действовать английское права в рамках МФЦА, налоговые льготы и развитая инфраструктура», - подытожил он.

Напомним, мероприятие проходит по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия обсуждаются вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.