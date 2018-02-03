Глава Фонда «Сколково» поделился опытом создания инновационного центра

На форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алматы председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов рассказал о создании этого инновационного центра, который называют российской Кремниевой долиной, передает Zakon.kz.

По словам Дроздова, проект был запущен при поддержке государства 8 лет назад.

«Принципиальным отличием было то, что мы начинали это делать в голом поле, а у вас (прим. - в Казахстане) уже есть инфраструктура. Но это нам дало время для того, чтобы сформировать стартап-сообщество. По сути, первые годы мы искали по стране стартаперов, которые могли бы выйти на высокий международный уровень. Чуть больше года назад был запущен технопарк, который по нашей оценке является крупнейшим в Европе, по площади он 100 тысяч квадратных метров. За один год мы его заполнили на 94%. Нам не удалось бы этого сделать, если бы мы не вели такую подготовительную работу», - сказал он.

Он также рассказал, что привлекает стартапы и зачем вообще нужна в одном месте такая их концентрация.

«Наш опыт подсказывает, что такая концентрация (прим. - стартапов) не лишена смысла. Благодаря тому, что они находятся рядом друг с другом, общаются, уже сформировалось несколько партнерских проектов. Этот фактор я бы не стал недооценивать. Стартапы привлекает наличие инфраструктуры. У нас главным фактором притягательности стала школа, которую мы открыли. Многие приняли решение приехать и арендовать жилье. Наличие таких точек притяжения играет огромную роль», - отметил он.

Немаловажно, добавил Дроздов, убедить крупные компании поверить в то, что они смогут найти интересные технологии в «Сколково». В первое время это было очень непросто.

«Они предпочитали инвестировать в готовые технологии. Но в последние пару лет у них уже есть этот интерес. Надеюсь у вас (прим. - у Казахстана), это получится быстрее - построить доверительные отношения. (…) Еще один важный момент - «Сколково» создавался сразу для самых разнообразных технологий, разных сфер. Но сейчас настало такое время, когда сложно отделить где IT, а где медицина или сельское хозяйство. Это дает нам новые возможности», - уточнил он.

Напомним, мероприятие проходит по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаются вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.