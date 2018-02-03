Что обсудили премьер-министры стран ЕАЭС на Форуме в Алматы

Цифровую повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создание совместной программы цифровой трансформации и пространства электронного доверия, взаимодействие в вопросах применения криптовалюты обсудили главы правительств стран Союза в рамках форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» 2 февраля в Алматы (Республика Казахстан). Мероприятие было организовано по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В его сессиях приняли участие члены Коллегии (министры) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний, сообщает Zakon.kz.

Объединение усилий в вопросах цифровизации даст синергетический эффект для развития ЕАЭС, говорится в приветственном слове Нурсултана Назарбаева. Отмечено, что наличие общего рынка Союза требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации.

Представляя национальную цифровую повестку, Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян рассказал об активном развитии информационных технологий в стране. Ежегодный прирост в этой области составляет порядка 25% уже несколько лет. По итогам 2017 года он должен достичь 28-30%. Определены шесть ключевых направлений цифрового развития Армении: цифровое правительство, кибербезопасность, частный сектор, институциональная основа, цифровые навыки и инфраструктура. К 2030 году в Армении планируется достичь 100% цифровизации во взаимоотношении государство - бизнес, и 80% - по линии предоставления услуг гражданам.

«Цифровая трансформация - не только шаг к технологическому прогрессу, это единственный шанс стать в кратчайшие сроки государством с эффективной системой управления экономикой, - уверен Карен Карапетян. - Здесь альтернативы нет».

По мнению Премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова, ни одна страна в мире не может в одиночку дать ответ на современные вызовы в сфере высоких технологий. «Только скоординированные совместные действия в рамках реализации нашей общей цифровой повестки позволят нам укрепиться на лидерских позициях как в масштабах евразийского континента, так и в мире», - считает Андрей Кобяков.

В этой связи Беларусь предлагает рассмотреть две инициативы. Первая - интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении восток - запад.

Вторая инициатива заключается в переходе от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран-участниц Союза. «Предлагаем разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов - они и так понятны, а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации, - отметил глава правительства Беларуси. - Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере».

В Беларуси уже определили цифровую трансформацию ключевым приоритетом национального развития. Стратегия страны строится на трех основных положениях: создание максимально привлекательных условий для работы передовых IT-компаний, тотальное устранение барьеров для внедрения новейших технологий, формирование экосистемы инноваций. В частности, Андрей Кобяков сообщил о создании Парка информационных технологий со льготными условиями для бизнеса и о легализации бизнеса на основе блокчейна и криптовалют.

О важности реализации совместной цифровой повестки говорил и Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков. По его словам, она позволит объединить и эффективно координировать усилия для достижения общих целей в цифровой сфере, способствует региональному развитию, повышению конкурентоспособности стран-участниц, росту благосостояния граждан.

Сапар Исаков напомнил, что в Кыргызстане разработана общенациональная программа цифровой трансформации «Таза Коом». «Она позволит нам оптимизировать государственные расходы, увеличить доходную часть бюджета, искоренит определенные коррупционные элементы», - отметил глава правительства Кыргызстана. Он также сообщил, что идет проработка возможности применять криптовалюту в госзакупках.

Премьер-министр Республики Казахстан Бактыжан Сагинтаев в своем выступлении подчеркнул, что, хотя каждая страна Союза по-своему двигается в развитии высоких технологий, важно, чтобы была возможность интегрироваться в цифровой сфере. «Мы у себя часто сталкиваемся с тем, что даже те программы, которые приняты в разных наших министерствах, между собой не интегрируются, - сказал глава правительства Казахстана. - А если мы ведем речь об интеграции в рамках единой цифровой платформы ЕАЭС, то здесь нам надо очень серьезно задуматься, каким образом мы будем все это объединять. Здесь важно, наверное, создавать наилучшие условия для технологического предпринимательства».

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости надёжного, необременительного и прозрачного режима регулирования цифровых процессов, причем на трансграничном уровне. Важной задачей при этом будет противодействие хакерским атакам, кибермошенничеству и террористической деятельности.

По мнению Дмитрия Медведева, в цифровую интеграцию в рамках Союза можно включить три элемента. Первый, под условным название ЕАЭС Data X, - единая подсистема передачи и обмена данными в электронном виде. Это платформа, которая может использоваться для обмена информацией, а в конечном счёте - для обмена юридически значимыми протоколами между частными компаниями.

Второй элемент - ЕАЭС ID - единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива. Это позволит, к примеру, выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате.

Третий элемент - ЕАЭС Geo - это геоинформационная система и сервисы картографической основы, которые способствуют упрощению контроля за транспортировкой и прослеживаемостью товаров.

«Вот такие инструменты создадут контур нашего взаимодействия, - сказал Председатель правительства Российской Федерации. - Конечно, нам придётся договориться и об общих стандартах, об увязке национальных решений. Мы свои компетенции готовы предоставить всем нашим друзьям и партнёрам на практически безвозмездной основе».

Говоря о криптовалюте, Дмитрий Медведев отметил, что ее регулирование не может реализовываться в рамках только одной страны и должно быть наднациональным. «Надо сблизить наши подходы на уровне Союза. Я уже не говорю о том, что в идеале по криптоактивам надо готовить международные конвенции», - считает глава российского правительства.

Принявший участие в форуме Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов призвал совместными усилиями стран СНГ совершенствовать систему развития человеческого капитала, а также создать совместную площадку интеграционного партнерства между традиционными финансовыми институтами и инновационными компаниями в сфере финансовых технологий. Такое сотрудничество способствует совместному внедрению цифровых инновационных продуктов на финансовых рынках государств СНГ.

Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации» проводится по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В октябре 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили Основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Президента Казахстана о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.

Сегодня ведущие государства мира вкладывают серьезные ресурсы в развитие цифровых отраслей с применением технологий Четвертой промышленной революции. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации найти пути для последующего получения дивидендов.