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Сагинтаев рассказал об инициативах ЕАЭС, обеспечивающих свободное передвижение рабочей силы

 

Работа по становлению ЕАЭС продолжается, за три года нашей работы есть положительные результаты, мы приняли ряд важных документов, которые связаны с текущим и дальнейшим развитием Союза, сказал сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев - Zakon.kz.

- Доказательством тому служит вступление в силу 1 января 2018 года нового таможенного кодекса ЕАЭС, тем самым созданы условия по ускоренному прохождению таможенных формальностей, - отметил Сагинтаев.

По словам премьер-министра, и в этом году ожидается реализация актуальных вопросов и новых инициатив, связанных с функционированием интеграционного объединения. «Международный валютный фонд прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2018 году на 3,9%, при этом в экономиках наших стран в этом году МВФ ранее прогнозировал рост на 2,8 процентов», сказал глава кабмина.

Вместе с тем, в 2017 году экономика Казахстана показала значительный рост, по предварительным данным, увеличившись на 4 процента. Несмотря на общемировую экономическую нестабильность, нам удается сохранить положительную динамику роста товарооборота как в рамках ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами, считает он.

- Казахстанская сторона отмечает актуальность обращения президента России Владимира Путина к главам государств-членов Евросоюза, - подчеркнул Сагинтаев. - В свою очередь мы поддерживаем рекомендации по ускорению реализации цифровой повестки в рамках ЕАЭС и подключению к интеграционным инициативам крупного, малого и среднего бизнеса.

Также одной из главных задач глава кабмина считает поддержание тесного взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, интеграционными объединениями по созданию зоны свободной торговли с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией, Китаем, Сингапуром.

Заседание Евразийского межправительственного совета было приурочено к форуму «Цифровая повестка в эпоху глобализации», организовано оно по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «И сегодня перед нами стоят задачи по реализации национальных и международных повесток и ускорению интеграционных процессов для совместного введения цифровых технологий», - отметил премьер-министр. По его мнению, в период перехода к цифровой экономике актуальным является ряд вопросов по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы.

- Наши граждане должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу, в т.ч. на территории Союза, - говорит Сагинтаев. - Для этого, как известно, в ноябре 2017 года на XIV форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске президенты Казахстана и России обсуждали вопросы создания единой интегрированной евразийской электронной биржи труда в рамках ЕАЭС и разработки единых квалификационных требований к работникам.

Другой инициативой Союза, обеспечивающей свободное передвижение рабочей силы, является договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС, подписание которого ожидается в этом году, напомнил премьер-министр.

Важным и приоритетным он видит и углубление автоматизации таможенных процессов. «Например, в условиях единой таможенной территории отсутствует интеграция по таможенным декларациям при экспорте, по временному ввозу железнодорожного транспорта», - пояснил Бакытжан Сагинтаев и в этой связи считает необходимым провести соответствующую работу по внесению изменений в решения Комиссии и в международное законодательство в области транспорта.

Также он считает важным продвигать работу по интеграции информационных систем и предусмотреть возможность электронного предоставления отметок таможни на транспортных документах.

Вместе с тем, в Казахстане поэтапно внедряется информационная система «Астана-1», однако, по словам премьер-министра, «при разработке системы мы, к сожалению, столкнулись с рядом серьезных проблем, связанных со структурой декларации, а именно из-за загруженности, многочисленными количествами данных, которые, по мнению специалистов, не участвуют в процессе обработки данных. Нам необходимо перейти к более упрощенному подходу при декларировании товаров и сократить количество информации, требуемой для заполнения электронной декларации».

В плановом порядке продолжается работа по формированию договорно-правовой базы ЕАЭС. Говоря об этом, Сагинтаев отметил, что «нам предстоит большая работа и в этом направлении есть куда стремиться».

 

Торгын Нурсеитова

 

3 февраля 2018, 11:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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