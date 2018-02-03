Белорусский премьер призвал коллег по ЕАЭС выполнять взятые обязательства

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков призвал своих коллег по Евразийскому экономическому союзу выполнять взятые на себя обязательства, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, он призвал обеспечить выполнение всеми государствами членами союза взятых на себя обязательств.

«Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов, газа значит мы должны их создать в намеченные сроки и подвести топливно-сырьевую базу под функционирование всего Союза», — сказал белорусский премьер Андрей Кобяков.

Вместе с тем, он отметил, что не стоит ждать 2025 года, чтобы перейти к единой сельскохозяйственной, промышленной, транспортной политике в различных секторах экономики.

«Только обеспечив - эти фундаментальные принципы, мы сможем говорить о дальнейших перспективах Евразийской экономической интеграции», — добавил он.

Сегодня, в Алматы проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза. В мероприятии принимает участие и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.