Может ли скандальная судья боя Головкин — Альварес быть назначена на реванш

Глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт сказал, что судья Аделаида Берд, ставшая известной после скандальной оценки в бою Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, будет продолжать работу в боксе, пишет Sports.kz.

По словам Беннетта, Комиссия не отстраняла Аделаиду от работы, а перерыв она взяла по собственному желанию. После этого она обслужила четыре боксерских вечера в Неваде, включая кард Mayweather Promotions на прошлых выходных. Функционер сравнил ее с игроком в американский футбол, допустившим несколько промахов в матче. Он считает, что это не повод для пожизненного отстранения.

— Вы не будете навсегда сажать на лавку спортсмена, у которого был плохой день. Вы вернете его к работе, — цитирует чиновника MMAfighting.com.

В прошлом Аделаида Берд уже отмечалась спорными решениями в боксе и ММА. Однако Беннетт заверил, что за время его работы в Атлетической комиссии Невады она показала себя с хорошей стороны.

— За последние три с половиной года она проделала отличную работу. Я не хочу говорить про 2012 год. Но за то время, что я здесь, она работала очень хорошо. Она великолепгная судья. Один бой не определяет всю ее карьеру.

Также он добавил, что пока неизвестно, сможет ли Берд быть назначена на реванш Головкина и Альвареса, так как пока не определено даже место проведения поединка.

— Мы убедимся, что она чувствует себя комфортно. Мы продолжим двигаться с ней вперед. Я очень ее уважаю. Ей уже перемыли все косточки, но она хочет вернуться. Она воин и все еще хочет судить боксерские бои.

Фото: SPORTS.KZ