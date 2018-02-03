В Мажилисе представлен законопрект по вопросам государственной статистики

Вице-министр национальной экономики Р.Даленов представил в мажилисе Парламента проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики».

Как отметил Р. Даленов, основной целью законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики международных стандартов и принципов.

Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта Республики Казахстан.

В законе РК «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета.

По словам Р. Даленова в законе РК «О государственной статистике» внесены изменения направленные на: уточнение понятийной части; закрепление права респондентов по предоставлению первичных статистических данных посредством альтернативных способов; ввод новых компетенций.

В целом законопроект направлен на решение следующих концептуальных задач:

1) совершенствование правового регулирования в области государственной статистики;

2) повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики (процессов сбора, обработки и распространения официальной статистической информации);

3) повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статистической информации;

4) обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями;

5) снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.