В Мажилисе представлен законопрект по вопросам государственной статистики
Вице-министр национальной экономики Р.Даленов представил в мажилисе Парламента проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики».
Как отметил Р. Даленов, основной целью законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики международных стандартов и принципов.
Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта Республики Казахстан.
В законе РК «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета.
По словам Р. Даленова в законе РК «О государственной статистике» внесены изменения направленные на: уточнение понятийной части; закрепление права респондентов по предоставлению первичных статистических данных посредством альтернативных способов; ввод новых компетенций.
В целом законопроект направлен на решение следующих концептуальных задач:
1) совершенствование правового регулирования в области государственной статистики;
2) повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики (процессов сбора, обработки и распространения официальной статистической информации);
3) повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статистической информации;
4) обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями;
5) снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.
Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.
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