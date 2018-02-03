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Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

3 февраля 2018, 12:43

Ракета должна вывести орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи.

Японское космическое агентство JAXA осуществило в субботу успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5, передает РИА Новости.

Старт самой маленькой в мире ракеты-носителя с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 14.03 по местному времени (11.03 аст).

Ракета должна вывести орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи. Он был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.

Разработанная в Японии трехступенчатая ракета SS-520-5, как и ее предшественница SS-520-4, является модификацией твердотопливной двухступенчатой ракеты SS-520 и достигает в длину немногим более 9,5 метра. Ее диаметр до 52 сантиметров. Вес ракеты-носителя составляет 2,6 тонны.

Запуск ракеты SS-520-4 состоялся 15 января 2017 года, но завершился неудачей. Через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии ракеты, после чего специалистами было принято решение не подавать сигнал на вторую ступень ракеты о включении двигателя. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.

Фото: © AFP 2018 / Jiji Press


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