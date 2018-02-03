Шедевральные татуировки от французского тату-мастера

Он знаменит тем, что к татуировкам относится как к настоящим произведениям искусства на коже.

Во Франции в городке Тонон-ле-Бен живет тату-мастер Ксойл, также известный под псевдонимом Loic. Он знаменит тем, что к татуировкам относится как к настоящим произведениям искусства на коже. Он не набьет вам сердечко или простые ноты на левой груди, он сделает из них настоящие картины.

Встречайте мастера чернильной росписи на холсте из человеческой кожи!

Источник: bigpicture.ru