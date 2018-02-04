Как выглядит обед в лучшем ресторане мира

Обед длился 3 часа и стоил 295 долларов с человека.

В 2017 году американский ресторан Eleven Madison Park был официально признан лучшим в мире согласно рейтингу ресторанов авторитетного журнала The Restaurant Magazine на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.

У руля заведения стоит шеф ресторана Дэниел Хамм, обладатель Мишленовских звезд, который удивляет и доставляет гастрономическое удовольствие исключительными французскими блюдами.

Фуд-блогеру Джулиану Фангу посчастливилось попасть в шикарный ресторан и попробовать меню для дегустации, состоящее из 11 блюд. Обед длился 3 часа и стоил 295 долларов с человека.

Лучший ресторан в мире находится в Нью-Йорке, в манхэттенском районе Флэтайрон на Мэдисон-авеню.

Внутри ресторана огромные окна от пола до потолка.

Перейдем к еде. Ресторан предлагает меню для дегустации, а также закуски. Первыми подали маленькие и теплые сырные пирожки.

Пока гости наслаждаются закусками, им предлагают изучить меню напитков. Было выбрано вино сорта сира.

Вслед за вином появляется поднос с закусками.

Морковный зефир.

Тартар из тунца.

На протяжении многих лет ресторан подает свой знаменитый пудинг из фуа-гра. Этот пудинг венчало желе из спаржи.

Маленький киш с яйцом и сморчками.

Хрустящий сладкий рожок.

Коктейль «Мятный джулеп» на основе бурбона, воды, льда и свежей мяты.

Хлеб сигнализирует о скорой подаче главных блюд.

Теплые слоеные булочки будут отлично сочетаться с маслом, сделанным из козьего или коровьего молока.

Первое блюдо — икра Sterling Royal с копченой осетриной и лососевый крем.

Это блюдо представляет собой три ингредиента трех разных температур — морской еж, заварной крем с зеленым яблоком и рагу из моллюсков.

Пробуем его ложкой.

Леденец с горошком и мятой.

Ресторан гордится тем, что в нем подают свежие продукты, выращенные здесь же. На фотографии — свежая спаржа с хамоном.

Фуа-гра, которое буквально тает во рту, с маринованными весенними овощами и редькой.

Нежный атлантический палтус был подан с копченым молодым чесноком и лангустом.

Каждое блюдо превосходило предыдущее. Новошотландский лобстер с молодой морковью, имбирем и гранолой со специями.

Цыпленок, приготовленный на медленном огне, с гигантской пресноводной креветкой и водорослями.

Четыре способа приготовить колорадского ягненка — равиоли, колбаски, ребрышки и «сладкое мясо».

Гвоздь программы — мускусная утка с лавандой, глазированная медом.

Утка с клубникой и спаржей.

Далее к столику подвезли тележку. Официант подал традиционный сыр по вкусу гостей.

Хлебные палочки с изюмом отлично сочетаются с сыром.

И наконец, десерт — мандариновая пена, замороженная жидким азотом.

Любопытный вариант десерта из молока и шоколада — обезвоженный шоколадный мусс, карамельный белый шоколадный шербет, подрумяненное сухое молоко.

Последнее блюдо — тарелка с множеством пирожных макарун разных вкусов.

И на прощание — небольшая коробочка желе.

Источник: bigpicture