Воровка из Темиртау пыталась скрыться в соседнем государстве

Материальный ущерб 10 собственникам магазинов в Темиртау женщина так и не возместила.

Взломщица и профессиональная воровка, сумевшая проникнуть в 10 магазинов и вынести оттуда товары на десятки миллионов тенге, со своим сожителем незаконно пересекли государственную границу, но были пойманы пограничниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пара села на скамью подсудимых в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды. Согласно материалам уголовного дела, женщина и ее спутник решили уехать в другую страну, но разрешительных документов не имели. Жительнице Темиртау было запрещено покидать пределы Карагандинской области, поскольку она не отбыла условное наказание за совершение 10 краж на миллионы тенге в магазинах Темиртау. Отметившись в очередной раз в службе пробации департамента уголовно-исполнительной системы, серийная воровка с другом на машине уехали из Темиртау. Доехали до поселка Токмак Кыргызстана. Затем пешком обошли контрольный пост и пересекли государственную границу Казахстана в районе пограничного знака №50 возле села Сартобе Кордайского района Жамбылской области. Пограничники воинской части №2038 Погранслужбы КНБ Казахстана заметили в степи парочку и задержали. Они выяснили, что женщина является осужденной, и передали обоих полицейским. Правоохранительные органы вменили жителям Темиртау совершение преступления по статье 392 УК «умышленное незаконное пересечение государственной границы».

26-летний мужчина приговорен судьей Казыбекбийского районного суда Караганды Айгуль Мурзабековой к 6 годам лишения свободы. Его 23-летняя подруга осуждена к 3 годам 9 месяцам колонии.

«Признать подсудимую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 392 часть 1 УК «умышленное незаконное пересечение государственной границы», частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Темиртауского городского суда и окончательно назначить 3 года 9 месяцев лишения свободы», - огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда Караганды Алия Жошева.

Материальный ущерб 10 собственникам магазинов в Темиртау женщина так и не возместила.

Фото с сайта inform.kz