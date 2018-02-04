Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с россиянами на Евро-2018

Сборная Казахстана по футзалу во втором матче на Евро-2018 в Словении сыграла вничью с командой России и заняла первое место в группе «B», передает СИА «SPORTINFORM».

Это была четвертая официальная встреча соперников. В квалификации к ЧМ-2012 россияне выиграли со счетом 4:0, в отборе к ЧЕ-2014 - 5:1, а в матче Евро-2016 - 2:1.

Интересы же главного тренера казахстанской сборной Какау и наставника россиян Сергея Скоровича пересекались еще раньше. К примеру, в 2008-м году Какау, будучи еще игроком «Кайрата», уступил Скоровичу в полуфинале Кубка УЕФА, когда тот уже возглавлял клуб «ВИЗ-Синара».

Российский «рулевой», к слову, довольно философски отнесся к ничьей своего коллектива с поляками, отметив лишь, что уровень футзала сейчас на континенте «повсеместно вырос». Нашу сборную Сергей Скорович охарактеризовал как «слаженную команду».

Какау, в свою очередь, отдал должное тренерскому умению своего сегодняшнего оппонента (под руководством Скоровича российская команда доходила до финалов трех последних ЧЕ), и особо отметил одного из лидеров сборной РФ Эдера Лиму.

Именно Лима и стал автором первого гола в матче, отправив мяч в ворота уже на 2-й минуте, откликнувшись на передачу Давыдова.

Казахстанцы на фоне титулованного оппонента абсолютно не терялись, напротив, наша команда постоянно проводила опасные атаки. В первом тайме сборная РК в три раза превзошла чемпионов Европы-1999 и по ударам (27 на 9) и по угловым (6 на 2). Мяч, тем не менее, упорно не шел в ворота россиян. Однако, давление казахстанцев должно было воплотиться в гол, и на 24-й минуте Дуглас Жуниор восстановил равновесие! Для Дугласа это уже второй забитый мяч на Евро.

Напряжение в матче возрастало, обе команды регулярно угрожали воротам друга друга, но, голов больше не было. Итог: 1:1.

Став первыми в группе, казахстанцы установили новое для себя достижение на чемпионатах Европы. На Евро-2016 наша команда стала первым дебютантом, которому удалось взять медали на ЧЕ.

Соперник сборной Казахстана по ¼ финала ЧЕ определится позднее, после того как будет сыгран матч группы «А» Италия - Словения.

Казахстан - Россия 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 Лима (2), Дуглас Жуниор (24)

Казахстан: Игита (вратарь), Довгань, Есенаманов, Дуглас Жуниор, Нургожин, Тайнан, Жаманкулов, Сулейменов (К), Першин, Таку, Турсагулов Акбаликов, Оразов

Россия: Путилов (вратарь), Милованов, Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Лысков, Ромуло, Абрамов (К), Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Чишкала, Эскердинья Судьи: Ковач (Венгрия), Фаркаш (Венгрия), Томич (Хорватия)

3 февраля. Любляна. «Арена Стожице»

Фото с сайта inform.kz