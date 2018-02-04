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Учительница отрезала школьнице волосы во время урока

4 февраля 2018, 01:00

По словам матери девочки, учительнице не понравилось, что девочка не заплела хвостик.

В Ростовской области школьница лишилась пряди волос на уроке математики, сообщает 161.ru. Инцидент произошел в лицее №16 города Волгодонска в четверг, 1 февраля.

По словам матери девочки, учительнице не понравилось, что девочка не заплела хвостик. Педагог наказала ученицу, отрезав волосы ножницами.

Претензии к этому учителю у родителей накапливались давно, так как все дети получают по ее предмету только тройки. При этом педагог «позволяет себе критиковать внешний вид детей, в частности, девочек, обзывать их, унижать при одноклассниках».

«Мы никак не можем найти управу на этого человека, который, к слову, бывший сотрудник городского управления образования. Но сейчас наше терпение лопнуло, и мы отправили электронное сообщение в Министерство образования области. Также готовится коллективное письмо в прокуратуру», — рассказала собеседница издания.

Директор школы Людмила Лушникова принесла извинения за поступок педагога. Учительница уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ». Источник: Лента.ру


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