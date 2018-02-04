"Ромео" сделал предложение балерине на сцене оперного театра
Ошеломленная девушка под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.
Ведущий солист Новосибирского оперного театра Николай Мальцев сделал предложение своей партнерше во время балета "Ромео и Джульетта", пишет РИА Новости.
На ролике видно, как во время поклона Мальцев становится на колено и преподносит 23-летней балерине Ксении Захаровой кольцо. Ошеломленная девушка под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.
Для сотрудников театра это стало сюрпризом. "Конечно, он это планировал — Николай ждал спектакль "Ромео и Джульетта", в котором они с Ксенией танцуют ведущие партии", — рассказал заместитель директора по маркетингу Артем Пухальский.
Отмечается, что Ксения и Николай часто выступают вместе. В следующий раз пара исполнит главные партии в балете "Щелкунчик".
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