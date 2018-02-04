Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

"Ромео" сделал предложение балерине на сцене оперного театра

4 февраля 2018, 01:09

Ошеломленная девушка под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.

Ведущий солист Новосибирского оперного театра Николай Мальцев сделал предложение своей партнерше во время балета "Ромео и Джульетта", пишет РИА Новости.

На ролике видно, как во время поклона Мальцев становится на колено и преподносит 23-летней балерине Ксении Захаровой кольцо. Ошеломленная девушка под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.

Для сотрудников театра это стало сюрпризом. "Конечно, он это планировал — Николай ждал спектакль "Ромео и Джульетта", в котором они с Ксенией танцуют ведущие партии", — рассказал заместитель директора по маркетингу Артем Пухальский.

Отмечается, что Ксения и Николай часто выступают вместе. В следующий раз пара исполнит главные партии в балете "Щелкунчик".


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...