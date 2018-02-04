На Кульджинке в ДТП пострадал полицейский автомобиль

Как рассказали очевидцы, произошло лобовое столкновение спецмашины и внедорожника Land Cruiser.

Вечером 3 февраля под Алматы на Кульджинском тракте в ДТП попал автомобиль полиции, передает Zakon.kz.

Авария произошла по дороге в аэропорт. Как рассказали очевидцы, произошло лобовое столкновение спецмашины и внедорожника Land Cruiser.

На месте происшествия множество полиции, несколько машин скорой помощи. В 19-45 дорога в сторону Алматы была перекрыта, по словам очевидца, на полчаса. Автомобили отправляли в объезд, по Талгарскому тракту.