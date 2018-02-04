На Кульджинке в ДТП пострадал полицейский автомобиль
Как рассказали очевидцы, произошло лобовое столкновение спецмашины и внедорожника Land Cruiser.
Вечером 3 февраля под Алматы на Кульджинском тракте в ДТП попал автомобиль полиции, передает Zakon.kz.
Авария произошла по дороге в аэропорт. Как рассказали очевидцы, произошло лобовое столкновение спецмашины и внедорожника Land Cruiser.
На месте происшествия множество полиции, несколько машин скорой помощи. В 19-45 дорога в сторону Алматы была перекрыта, по словам очевидца, на полчаса. Автомобили отправляли в объезд, по Талгарскому тракту.
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