Учёные назвали возраст для наибольшего удовольствия от секса

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие свыше пяти тысяч горожан, в том числе не состоящих в браке.

Группа учёных из Индианского университета провела исследование и выяснила, в каком возрасте люди получают наибольшее удовольствие от секса. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Single Singles in America.

Выяснилось, что наибольшую удовлетворённость от секса испытывают мужчины в возрасте 64, а женщины — 66 лет.

Участниками опроса стали пять тысяч человек. В нём участвовали не только люди состоящие в браке.