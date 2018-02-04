Учёные назвали возраст для наибольшего удовольствия от секса
Исследователи провели опрос, в котором приняли участие свыше пяти тысяч горожан, в том числе не состоящих в браке.
Группа учёных из Индианского университета провела исследование и выяснила, в каком возрасте люди получают наибольшее удовольствие от секса. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Single Singles in America.
Выяснилось, что наибольшую удовлетворённость от секса испытывают мужчины в возрасте 64, а женщины — 66 лет.
Участниками опроса стали пять тысяч человек. В нём участвовали не только люди состоящие в браке.
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