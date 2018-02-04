Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

По-кардашьянски: Пользователи Сети смеются над джинсовым дизайнерским безумием

4 февраля 2018, 01:56

Пояс стоит $405.

Американский модный дом Unravel Project предложил потенциальным покупателям новый модный аксессуар за $405, но пользователи не встретили предложение во всеоружии.

Аксессуар выполнен по типу джинсов с карманами и молниями, лишённых всей нижней части с того уровня, где начинается ширинка. Модный дом предлагает носить его поверх одежды. Ранее тот же модный дом уже предлагал джинсы наизнанку за $900.

Пользователи Сети высмеяли задумку дизайнеров. "Это очень по-кардашьянски", — заявили одни. Другие отметили, что "кусок джинсов" за $400 могут носить только глупцы. Самые рациональные из них предложили модному дому выкупить их старые джинсы, чтобы те сделали себе "модные аксессуары" из товаров, бывших в употреблении.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...