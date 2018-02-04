По-кардашьянски: Пользователи Сети смеются над джинсовым дизайнерским безумием

Американский модный дом Unravel Project предложил потенциальным покупателям новый модный аксессуар за $405, но пользователи не встретили предложение во всеоружии.

Аксессуар выполнен по типу джинсов с карманами и молниями, лишённых всей нижней части с того уровня, где начинается ширинка. Модный дом предлагает носить его поверх одежды. Ранее тот же модный дом уже предлагал джинсы наизнанку за $900.

Пользователи Сети высмеяли задумку дизайнеров. "Это очень по-кардашьянски", — заявили одни. Другие отметили, что "кусок джинсов" за $400 могут носить только глупцы. Самые рациональные из них предложили модному дому выкупить их старые джинсы, чтобы те сделали себе "модные аксессуары" из товаров, бывших в употреблении.