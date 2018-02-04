Определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЕВРО-2018

Словения вышла в четвертьфинал с первого места и сыграет со второй командой группы «А» — Россией.

В Любляне (Словения) проходит чемпионат Европы по футзалу, сообщает Sports.kz.

В группе «В» сборная Словении сенсационно обыграла команду Италии — 2:1. Забитыми мячами отметились Онорио (4-я минута) и Игор Осредкар (31-я и 39-я). Итоговая турнирная ситуация в группе «В» выглядит так: Словения — 4 очка, Сербия — 2, Италия — 1.

Таким образом, Словения вышла в четвертьфинал с первого места и сыграет со второй командой группы «А» — Россией. Сербия стала второй — ей предстоит сразиться с Казахстаном.

Напомним, в группе «А» сборная Казахстана уверенно победила команду Польши (5:1) и сыграла вничью с россиянами (1:1). Что касается сборной Сербии, то лучший результат команды — 1/8 финала на чемпионате мира (2012) и четвертое место на чемпионате Европы (2016). На ЕВРО-2016 сербы проиграли в матче за третье место именно команде Казахстана (2:5).

Фото: SPORTS.KZ