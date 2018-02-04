Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии

Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей – 7.

Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете на чемпионате Азии в помещении, который 3 февраля завершился в столице Ирана – Тегеране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Республики Казахстан.

Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей – 7.

Всего в активе казахстанских легкоатлетов – 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая):

Золото

1. Татьяна Нерознак, 3000 метров

2. Ирина Эктова, тройной прыжок

3. Светлана Голендова, 400 метров

4. Айгерим Шыназбекова, 60 метров с барьерами

5. Анастасия Ермакова, прыжки с шестом

6. Никита Филиппов, прыжки с шестом

7. Эстафета 4 по 400 метров, женщины (Светлана Голендова, Аделина Ахметова, Виктория Зябкина, Элина Михина)

Серебро

1.Виктория Зябкина, 60 метров

2. Элина Михина, 400 метров

3. Татьяна Нерознак, 1500 метров

4. эстафета 4 по 400 метров, мужчины (Андрей Соколов, Сергей Зайков, Дмитрий Коблов, Михаил Литвин)

Бронза

1. Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту

Всего на чемпионате Азии в Тегеране было разыграно 26 комплектов медалей – по 13 у мужчин и женщин.

Фото: AFRK