Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии
Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей – 7.
Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете на чемпионате Азии в помещении, который 3 февраля завершился в столице Ирана – Тегеране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Республики Казахстан.
Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей – 7.
Всего в активе казахстанских легкоатлетов – 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая):
Золото
1. Татьяна Нерознак, 3000 метров
2. Ирина Эктова, тройной прыжок
3. Светлана Голендова, 400 метров
4. Айгерим Шыназбекова, 60 метров с барьерами
5. Анастасия Ермакова, прыжки с шестом
6. Никита Филиппов, прыжки с шестом
7. Эстафета 4 по 400 метров, женщины (Светлана Голендова, Аделина Ахметова, Виктория Зябкина, Элина Михина)
Серебро
1.Виктория Зябкина, 60 метров
2. Элина Михина, 400 метров
3. Татьяна Нерознак, 1500 метров
4. эстафета 4 по 400 метров, мужчины (Андрей Соколов, Сергей Зайков, Дмитрий Коблов, Михаил Литвин)
Бронза
1. Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту
Всего на чемпионате Азии в Тегеране было разыграно 26 комплектов медалей – по 13 у мужчин и женщин.
Фото: AFRK