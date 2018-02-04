Из-за убийства в районе лишились должностей начальник РОВД и его заместитель в Атырауской области
2 декабря 2017 года в райцентре Махамбет, примерно в 5 часов утра, возле ресторана «Султан Палас» было совершено убийство
Кроме начальника Махамбетского районного отдела внутренних дел, с занимаемой должности был освобожден и один из его заместителей, передает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.
Об этом на отчете перед общественным советом и активом региона сообщил начальник департамента внутренних дел Аян Дуйсембаев. По его словам, 2 декабря 2017 года в райцентре Махамбет, примерно в 5 часов утра, возле ресторана «Султан Палас» было совершено убийство
Из-за этого тяжкого преступления с занимаемых должностей были освобождены начальник районного отдела внутренних дел и его заместитель. Это было согласовано с министром внутренних дел.
«У кого-то может возникнуть вопрос: если из-за совершенных преступлений снимать руководителей, то так и начальников не останется. Конкретно по этому факту есть своя веская причина», — отметил начальник ДВД области.
Он напомнил, что в стране 1 декабря отмечался государственный праздник — День первого Президента Казахстана. А в выходные и праздничные дни в правоохранительных органах составляется определенный распорядок несения службы — кто, где и когда должен находиться в такие дни, то есть служба несется в усиленном режиме. Этот распорядок утверждается начальником департамента внутренних дел области. А в райцентре Махамбет всего два увеселительных заведения, и они в праздничные дни не были взяты на контроль. Сотрудники, которые отвечали за это, отсутствовали на службе, что привело к совершению тяжкого преступления, связанного с гибелью человека.
«Вот, чтобы такое отношение к своим служебным обязанностям впредь не повторялось, в назидание другим подразделениям первые руководители были освобождены от занимаемых должностей», — сообщил Дуйсембаев.
Вместе с тем, он особо отметил еще один существенный момент. По заявлению начальника ДВД, человек, совершивший это тяжкое преступление, в апреле 2017 года Махамбетским районным судом уже был приговорен к ограничению свободы.
Несмотря на это, он совершил противоправные действия, и служба пробации департамента уголовно-исполнительной системы дважды ходатайствовала перед судом о взятии его под стражу. Однако суд не стал пересматривать ранее вынесенный приговор и оставил преступника на свободе. Хотя его можно было бы вновь осудить. Все это в итоге привело к трагическим последствиям.
По этому факту департаментом внутренних дел было направлено письмо председателю Атырауского областного суда и прокурору Атырауской области.
Фото: i-News.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.