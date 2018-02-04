Главный редактор The Ring назвал команду Головкина идеальной

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер отметил отличное сотрудничество казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), его тренера Абеля Санчеса и промоутера Тома Леффлера, сообщает Sports.kz.

«Нельзя выбрать по-настоящему лучших промоутеров и тренеров. Дело в том, что некоторым из них повезло пересечься с талантливым боксером элитного уровня — поэтому они сияют ярче. Но это совсем не означает, что они лучше других. Но я хотел бы добавить, что, если правильный талант находит дом с подходящими ему тренером и промоутером, их сотрудничество будет работать лучше, чему других промоутеров и тренеров. К примеру, я считаю, что Геннадий Головкин, Абель Санчес и Том Леффлер в сочетании образуют идеальную команду», — подчеркнул Фишер.

Напомним, Головкин вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Фото: Sports.kz