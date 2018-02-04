Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Невестку Рокфеллера поймали на краже дешёвых серёжек

4 февраля 2018, 08:52

Она постаралась незаметно бросить серёжки в сумку.

В одном из богатейших семейств в мире разгорелся скандал: невестку бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера Рене поймали на краже в пятизвёздочном отеле, передает Лайф.

Инцидент произошёл во время отдыха Рене Рокфеллер на мексиканском курорте Пунта-де-Мита. Она зашла в бутик, чтобы купить платье. Однако, уже расплатившись за наряд, который стоил 500 долларов, решила, что к нему идеально подойдут лежащие на витрине украшения. При этом платить за бижутерию Рене не собиралась. Она постаралась незаметно бросить серёжки в сумку.

Однако бдительные охранники задержали звёздного вора. Поначалу Рокфеллер опровергала все обвинения, но когда ей показали записи с камер наблюдения, признала вину и вернула украшения.

Рокфеллер не стали арестовывать, но сейчас её адвокаты занимаются решением всех проблем, связанных с кражей.

Фото: Life.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...