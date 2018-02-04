Невестку Рокфеллера поймали на краже дешёвых серёжек

В одном из богатейших семейств в мире разгорелся скандал: невестку бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера Рене поймали на краже в пятизвёздочном отеле, передает Лайф.

Инцидент произошёл во время отдыха Рене Рокфеллер на мексиканском курорте Пунта-де-Мита. Она зашла в бутик, чтобы купить платье. Однако, уже расплатившись за наряд, который стоил 500 долларов, решила, что к нему идеально подойдут лежащие на витрине украшения. При этом платить за бижутерию Рене не собиралась. Она постаралась незаметно бросить серёжки в сумку.

Однако бдительные охранники задержали звёздного вора. Поначалу Рокфеллер опровергала все обвинения, но когда ей показали записи с камер наблюдения, признала вину и вернула украшения.

Рокфеллер не стали арестовывать, но сейчас её адвокаты занимаются решением всех проблем, связанных с кражей.

Фото: Life.ru