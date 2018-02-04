Снежная погода ждет казахстанцев в воскресенье

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается снег, метель, лишь на западе и северо-западе - погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

В Алматинской области возможен туман, гололед, в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24-29 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях сохранится туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем усиление ветра 17-22 м/с, с низовой метелью. В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается туман, в Карагандинской области – низовая метель.

В Астане: преимущественно облачно, -9°.

В Алматы: преимущественно ясно, -4°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Favim.com