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Качество воздуха снизилось в 7 городах Казахстана в воскресенье

4 февраля 2018, 09:41

В Актау, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Метеорологические условия в воскресенье, 4 февраля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 7 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в Актау, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: inform.kz


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