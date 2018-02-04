Качество воздуха снизилось в 7 городах Казахстана в воскресенье
В Актау, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Метеорологические условия в воскресенье, 4 февраля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 7 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».
По информации ведомства, в Актау, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Фото: inform.kz
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