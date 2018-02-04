"Второй Головкин" вышел в финал Всемирной суперсерии бокса
В 12-м раунде россиянин трижды уронил кубинца.
Россиянин Мурат Гассиев досрочно победил кубинца Юниера Дортикоса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса(WBSS) в первом тяжелом весе, передает Vesti.kz.
Их полуфинальный бой стал главным событием вечера бокса, который прошел в Сочи. В этом поединке Гассиев защищал пояс IBF, а Дортикос ставил на кон пояс WBA.
Видео самых интересных моментов и развязки боя Гассиев - Дортикос
До определенного времени сложно было отдать преимущество кому-то, и определяющим в этом плане стал пятый раунд, который уверенно забрал Гассиев. В шестом он продолжил наступление, но седьмом Дортикос немного выровнил положение.
Затем боксеры продолжали обмен ударами, а в девятом раунде Гассиеву удались несколько комбинаций. Десятый отрезок россиянин взял за счет удачных апперкотов, в одиннадцатом уже имел шанс отправить соперника в нокдаун, однако Дортикос спасся с помощью клинча и успел восстановиться.
Решающим стал 12-й раунд, в котором Гассиев все-таки отправил Дортикоса в нокдаун. Кубинец поднялся, чтобы упасть во второй раз. После этого россиянин отправился добивать и за 16 секунд до гонга вынес Дортикоса за канаты. Рефери остановил бой, присудив Гассиеву победу техническим нокаутом.
Фото: WBSS©