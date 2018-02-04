"Второй Головкин" вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Россиянин Мурат Гассиев досрочно победил кубинца Юниера Дортикоса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса(WBSS) в первом тяжелом весе, передает Vesti.kz.

Их полуфинальный бой стал главным событием вечера бокса, который прошел в Сочи. В этом поединке Гассиев защищал пояс IBF, а Дортикос ставил на кон пояс WBA.

Видео самых интересных моментов и развязки боя Гассиев - Дортикос

До определенного времени сложно было отдать преимущество кому-то, и определяющим в этом плане стал пятый раунд, который уверенно забрал Гассиев. В шестом он продолжил наступление, но седьмом Дортикос немного выровнил положение.

Затем боксеры продолжали обмен ударами, а в девятом раунде Гассиеву удались несколько комбинаций. Десятый отрезок россиянин взял за счет удачных апперкотов, в одиннадцатом уже имел шанс отправить соперника в нокдаун, однако Дортикос спасся с помощью клинча и успел восстановиться.

Решающим стал 12-й раунд, в котором Гассиев все-таки отправил Дортикоса в нокдаун. Кубинец поднялся, чтобы упасть во второй раз. После этого россиянин отправился добивать и за 16 секунд до гонга вынес Дортикоса за канаты. Рефери остановил бой, присудив Гассиеву победу техническим нокаутом.

Фото: WBSS©