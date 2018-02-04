Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США

США в своей новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала, Пекин выступает против подобных утверждений, говорится в заявлении минобороны Китая, передает РИА Новости.

"Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого", — говорится в опубликованном заявлении ведомства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Подчеркивается, что "Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики, строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон".

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что Соединенные Штаты продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

МИД России отметил, что новая ядерная доктрина США вызывает глубокое разочарование, поскольку несет конфронтационный заряд и антироссийскую направленность. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что этот документ приближает человечество к уничтожению.

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