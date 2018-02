Головкин вместе с легендой бокса посетил детский дом в Сочи

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил детский дом в Сочи (Россия), передает Sports.kz.

Об этом сообщил промоутер отечественного чемпиона Том Леффлер в своем Twitter. «Геннадий Головкин и Роберто Дюран посетили приют для сирот в Сочи, тем самым вдохновив детей», — пишет Леффлер.

@GGGBoxing and Roberto Duran visit an orphanage in #Sochi giving back inspiring the #children pic.twitter.com/6tMBOnUXVU