Головкин вместе с легендой бокса посетил детский дом в Сочи

Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил детский дом в Сочи (Россия), передает Sports.kz.

Об этом сообщил промоутер отечественного чемпиона Том Леффлер в своем Twitter. «Геннадий Головкин и Роберто Дюран посетили приют для сирот в Сочи, тем самым вдохновив детей», — пишет Леффлер.

Напомним, Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».

Фото: SPORTS.KZ