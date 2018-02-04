Головкин вместе с легендой бокса посетил детский дом в Сочи

4 февраля 2018, 11:14

Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил детский дом в Сочи (Россия), передает Sports.kz.

Об этом сообщил промоутер отечественного чемпиона Том Леффлер в своем Twitter. «Геннадий Головкин и Роберто Дюран посетили приют для сирот в Сочи, тем самым вдохновив детей», — пишет Леффлер.

Напомним, Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».

Фото: SPORTS.KZ


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