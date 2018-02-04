Головкин вместе с легендой бокса посетил детский дом в Сочи
4 февраля 2018, 11:14
Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».
Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил детский дом в Сочи (Россия), передает Sports.kz.
Об этом сообщил промоутер отечественного чемпиона Том Леффлер в своем Twitter. «Геннадий Головкин и Роберто Дюран посетили приют для сирот в Сочи, тем самым вдохновив детей», — пишет Леффлер.
@GGGBoxing and Roberto Duran visit an orphanage in #Sochi giving back inspiring the #children pic.twitter.com/6tMBOnUXVU— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 3 февраля 2018 г.
Напомним, Головкин на международном боксерском форуме в Сочи удостоился наград «Легенды бокса» в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года».
Фото: SPORTS.KZ
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com