Появление огненного шара над Тенгизом объяснили в ТШО
Фото необычного явления прислал один из очевидцев происходящего, проезжавший по трассе Кульсары - Тенгиз.
Появление огненного шара над одним из заводов Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области объяснили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», сообщает МИА «Казинформ».
«При остановке на ремонт части оборудования одного из заводов на Тенгизском месторождении была сожжена часть чистого товарного газа. Данный конкретный случай классифицируется как плановое сжигание. Все государственные органы были об этом уведомлены заблаговременно, все разрешения получены», - проинформировали в пресс-службе нефтяной компании.
Фото необычного явления прислал один из очевидцев происходящего, проезжавший по трассе Кульсары - Тенгиз.
Фото: inform.kz
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