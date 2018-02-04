В Алматы самолеты с экипажем на борту ждут вылета

Все самолёты, которые сейчас ждут вылета в Алматы, и отстают от расписания, с экипажами, с допуском от 200 метров.

В аэропорту Алматы несколько самолетов ожидают вылета, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.

"В аэропорту Алматы туман. За последний час видимость улучшилась с 50 до 75 метров. Аэропорт третей категории и позволяет взлетать и садиться при наличии допуска у экипажа и готовности самолёта. Современные борты в принципе все оборудованы для посадки в таких метеоусловиях, а вот с экипажем проблемы", - написал Кривошеев.

Все самолёты, которые сейчас ждут вылета в Алматы, и отстают от расписания, с экипажами, с допуском от 200 метров.

"Порт свободно принимает и выпускает рейсы, и не закрывался ни на минуту. Почему экипажи приняли решение ждать вылета с пассажирами на борту, не известно, но вся ответственность принимает экипаж. Улучшение видимости до 200 метров ожидается к 13 00, плюс-минус тридцать минут", - завершил блогер.

Фото: Денис Кривошеев