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Видео "роскошной жизни" возможного сообщника Аблязова появилось в Сети

4 февраля 2018, 11:42

Судя по кадрам, предполагаемый сообщник беглого банкира был любителем роскоши.

В Сети появились фото и видео частной жизни бизнесмена Искандера Еримбетова, который подозревается в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из "БТА Банка", передает Zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Судя по кадрам, предполагаемый сообщник беглого банкира был любителем роскоши. В его владении были: вертолет, катер, элитные автомобили, брендовая одежда, особняки в горах.

13 ноября в Алматы межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (хищение) и 193 (легализация) Уголовного кодекса РК, были задержаны граждане И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров.

Фото: Первый канал Евразия


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