В Актау перевернулся автомобиль
ДТП произошло утром 4 февраля.
Toyota вылетела за бордюр и перевернулась. ДТП произошло на дороге, напротив монумента «Самолет» в 7 микрорайоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного центра медицины катастроф в 09:06. На место ДТП выехали специалисты. Водителю иномарки оказывают помощь прибывшие медики.
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Другие подробности происшествия выясняются.
Фото: Lada.kz
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