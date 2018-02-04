В аэропорту Астаны задержаны 18 рейсов
4 февраля 2018, 12:33
Также, 9 рейсов отменены.
В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживается 18 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на онлайн-табло.
Также, на данный час, 9 рейсов отменены.
Ранее, блогер Денис Кривошеев сообщил о том, что несколько рейсов в Алматы ожидают вылета из-за тумана.
Фото: inform.kz
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