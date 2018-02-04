Вернуть аэропорт просят акима жители Аркалыка

На данный момент планируется направить деньги на реконструкцию аэропорта в Костанае.

По мнению горожан, возобновление работы местного аэропорта сделает регион более доступным для инвесторов, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

На отчетной встрече с населением в Аркалыке акима Костанайской области попросили запустить в работу местный аэропорт и организовать авиамаршруты из Аркалыка в Костанай и Астану. Выслушав предложение, аким области Архимед Мухамбетов субсидии не пообещал. Он отметил, что на данный момент планируется направить деньги на реконструкцию аэропорта в Костанае. В этом году выделены средства из республиканского бюджета на ремонт взлетной полосы в Костанае, которая, кстати, с 2,5 км увеличится до 2 км 800 метров.

«Мы должны изучать. Для этого нужно обеспечить поток пассажиров. Сейчас в Казахстане развивается малая авиация, я думаю наступит и время, когда до города Аркалыка дойдут эти услуги. Но нужно подготовить инфраструктуру. Здание отдали частникам. Надо над этим работать», — отметил он.

Вопросов в зале было немного, но некоторые из них касались расходования бюджетных средств и контроля над этим процессом.

«Те деньги, которые выделяются, я вам сразу скажу, их недостаточно. Вот, не надо тут голословно. Правоохранительные органы есть, обратитесь, напишите факты», — подчеркнул Архимед Мухамбетов.

Озвучили на отчетной встрече аркалыкчане и другие проблемные вопросы. К примеру, сложности в работе общественного транспорта.

«Вопрос по пассажирским перевозкам возникал неоднократно. Правильно заметили по времени. Мы совместно с общественными организациями постоянно рассматривали этот вопрос. Но скажем так, они мало сделали выводов. Мы продумаем вопрос подтянуть другие субъекты малого и среднего бизнеса», — пояснил аким Аркалыка Амантай Балгарин.

Сделать это, продолжил аким Аркалыка, будет сложно, но только так можно будет решить проблему. Сейчас городские власти продумывают механизм помощи приобретения новых автобусов бизнесменами.

Фото: rutraveller.ru