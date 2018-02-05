"Кайрат" минимально уступил сербам

Поединок для алматинцев стал третьим на этом УТС.

В заключительном товарищеском матче в рамках первого зарубежного учебно-тренировочного сбора в Турции алматинский «Кайрат» встретился с сербским «Вождовацем», пишет Sports.kz.

«Кайрат» выпустил следующий стартовый состав: Караваев, Суюмбаев, Гогуа, Бато, Ахметов, Элек, Куат, Исламхан, Аршавин, Жуков, Анене. Вся встреча прошла с преимуществом казахстанского клуба, который не сумел реализовать свои моменты, и пока находится явно не в самой лучшей форме, соперник же действовал более уверенно и слаженно, в результате забив гол в первой половине игры, «Вождовац» сумел удержать это преимущество. 1:0 - победа сербов.

Этот поединок для алматинцев стал третьим на этом УТС, ранее была одержана волевая победа над болгарским «Лудогорецом» (3:2), а затем последовала ничья с российским клубом «Динамо» из Санкт-Петербур га (3:3), в этом матче подопечные Карлоса Алоса трижды отыгрывались.