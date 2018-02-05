В Алматы дотла сгорели два автомобиля

Вечером в воскресенье, 4 февраля, в Алматы загорелись два автомобиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на улице Кожамкулова, вдоль речки, ниже улицы Гоголя. Два автомобиля, Toyota Camry 30 и Volkswagen Passat были неаккуратно припаркованы на проезжей части вдоль жилого дома. По мнению жильцов дома, это был поджог: местные жители говорят, что проезд постоянно загораживают, возможно, у кого-то не выдержали нервы.

На месте работают криминалисты. Городской ДЧС событие пока не комментирует.