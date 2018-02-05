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В музее Каира выставили загадочно кричащую мумию царевича-предателя

5 февраля 2018, 01:10

Отмечается, что она ранее никогда не была представлена публике. Её возраст — свыше трёх тысяч лет.

Мумия сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III добавлена в экспозицию Египетского музея на площади Тахрир в Каире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по делам памятников древности Египта.

Отмечается, что она ранее никогда не была представлена публике. Её возраст — свыше трёх тысяч лет. Она была обнаружена в 1886 году в Луксоре в саркофаге из кедра. Туловище было завёрнуто в овечью шкуру. Примечательно, что у мумии рот открыт таким образом, что создаётся ощущение, будто она кричит.

Как отмечают учёные, мумия принадлежит одному из сыновей древнеегипетского фараона XX династии (примерно 1186–1069 годы до нашей эры) Рамзеса III — Пентауру. С его именем связано многое. К примеру, неудачная попытка дворцового переворота, чтобы сместить c трона Рамзеса III. Исследователи считают, что он покончил с собой именно из-за предательства.

Фото: © пресс-служба министерства по делам памятников древности Египта. Источник: Лайф


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