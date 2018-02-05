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Инвалид пострадал при столкновении шести автомобилей в Алматы

5 февраля 2018, 01:44

Мужчина находился на пассажирском сиденье в момент аварии.

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байтурсынова.

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, автомашина Mercedes ML двигалась по Байтурсынова в северном направлении, автомобиль Toyota Harrier — в южном, намереваясь повернуть влево на улицу Курмангазы.

Водитель Toyota приступил к маневру, водитель Mercedes не успел среагировать и на полном ходу ударил Toyota. Затем автомобиль откинуло в Toyota Corolla, которая также двигалась по Байтурсынова в северном направлении.

Автомашину Toyota Harrier откинуло в припаркованные рядом Toyota Corolla, Subaru Legacy и Toyota Land Cruiser Prado.

В ДТП пострадал пассажир-инвалид из Mercedes ML — с различными травмами его госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для более детального изучения деталей случившегося.


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