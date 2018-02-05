Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Установлена связь между мобильными телефонами и развитием рака

5 февраля 2018, 02:09

Ученые отметили у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце.

Радиоизлучение от мобильных телефонов может быть связано с возникновением рака у самцов крыс, выяснили американские ученые в рамках Национальной программы по токсикологии, проводимой министерством здравоохранения и социальных служб США.

Ученые подвергали группы мышей и крыс воздействию радиоизлучения до девяти часов в сутки. Уровень мощности излучения составлял от полутора до шести Ватт на килограмм массы для крыс и от 2,5 до десяти Ватт на килограмм для мышей. Эксперименты с грызунами длились до двух лет. Предварительные результаты исследования были опубликованы на сайте программы, их рецензирование будет проведено в марте.

Ученые отметили у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце. У мышей и самок крыс этот эффект не наблюдался. Кроме того, у крыс был отмечен рост числа случаев кардиомиопатии.

"Мощность радиоизлучения и его продолжительность были значительно больше, чем те, которым подвергаются люди, чаще всего использующие мобильные телефоны, при этом его воздействию подвергалось все тело грызунов целиком ", — пояснил один из авторов исследования Джон Бучер. Он призвал не экстраполировать результаты эксперимента на людей раньше времени.

Фото © Depositphotos / Vtanovski. Источник: РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...