В Казахстане ведется строительство транспортно-логистических центров и зон таможенного оформления

В своем ежегодном послании народу Казахстана Лидер нации - Президент Республики Казахстан определил, что нам предстоит повысить эффективность транспортно-логистической инфраструктуры, для успешной навигации и адаптации в новом мире - в мире Четвертой промышленной революции.

Задача Комитета государственных доходов заключается в создании условий для ускоренного прохождения границы товарами и транспортными средствами, упрощении проведения таможенных процедур и таможенного контроля.

В этих целях для участников внешнеэкономической деятельности, в крупных городах Республики осуществляется строительство транспортно-логистических центров (ТЛЦ), Зон таможенного оформления (ЗТО).

Главным преимуществом ТЛЦ и ЗТО в г. Шымкент является получение комплекса услуг по таможенной очистке в одном месте в шаговой доступности (собраны все госорганы в одном месте, органы сертификации, таможенные представители, банки, страховые компании и т.д.).

Также на территории ТЛЦ имеются:

- «сухой склад»;

- «климатический склад»;

- контейнерная площадка;

- административное здание ЗТО;

- железнодорожные пути протяженностью 4 км;

- погрузочно-разгрузочная техника и др.

Таким образом, созданы максимально комфортные условия для участников ВЭД (международных перевозчиков) в части автоматизации процессов контроля, наличия обустроенных зон ожидания, как для пассажиров, так и для транспортных средств.

В настоящее время в г. Шымкент практически завершено строительство ТЛЦ и ЗТО, застройщиком является ТОО «Continental Logistics Shymkent». Сдача объектов планируется в конце февраля текущего года.

ТЛЦ и ЗТО удобно расположены в черте города, в непосредственной близости от аэропорта города Шымкент на расстоянии 4 километра от автодороги Шымкент - Самара.

ТЛЦ и ЗТО планируется интегрировать в единую транспортно-логистическую систему Казахстана, что позволит участникам внешнеэкономической деятельности, осуществляющим экспортно-импортные операции, планировать перемещение товаров и транспортных средств даже находясь за пределами Республики Казахстан.

Ввод в действие ТЛЦ и ЗТО значительно упростит процедуру таможенной очистки товаров, сократит издержки участников внешнеэкономической деятельности и ускорит процесс проведения таможенного контроля.